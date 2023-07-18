Документальний фільм про легендарного покериста: "Манімейкер: 20 років потому"

Кріса Манімейкера називають людиною, яка назавжди змінила покер. Минули десятиліття з моменту його перемоги у Головній події Світової серії, але він і досі залишається джерелом натхнення для різних поколінь гравців.

У 2003 році нікому не відомий бухгалтер із Нешвілла Кріс Манімейкер став чемпіоном світу з покеру. Унікальність його історії в тому, що відібрався він у турнір Main Event WSOP через сателіт за 40 доларів, а виграв 2 500 000 доларів. Так звичайний любитель назавжди змінив своє життя та індустрію покеру.

Читайте також Визначився новий чемпіон світу з покеру: скільки заробив переможець Main Event WSOP

Напередодні того, як світ дізнався ім'я нового чемпіона світу, журналісти Лі Джонс і Вілл Томас зустрілися з Крісом Манімейкером та записали відверте інтерв'ю. Американець розповів історії, які раніше ніде не звучали. Ця розмова вилилася у документальний фільм "Манімейкер: 20 років потому".

"Манімейкер: 20 років потому": дивитися фільм

У фільмі легендарний покерист підіймав цікаві та водночас важкі теми. Зокрема, Манімейкер розповів, що раніше захоплювався ставками на спорт, а коли смуга невдач затягнулася, він звернув увагу на покер. На початку його ставлення до гри теж було фанатичним – Кріс щоденно грав на роботі в офісі до пізньої ночі.