Маліновський ганьбиться у челенджі, який сам і вигадав: програв уже 220 тисяч доларів

Після тижневої паузи професіонали-хайролери Віктор "limitless" Маліновський та Стефан "Stefan11222" Бураков відновили своє хедз-ап протистояння у Безлімітний Холдем з блайндами 50/100 доларів.

І хоча саме Маліновський був ініціатором дуелі, із кожним раундом його шанси на успіх видаються все менш ймовірними.

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Добряче відпочивши, суперники цього разу видали поки найдовшу сесію, що тривала аж 13 годин. За цей час вони встигли відіграти 3050 рук, а тріумфатором знову став Stefan11222. Віктору ніби й не погано заходило – він, зокрема, виграв банк у майже 20 тисяч доларів, зібравши стріт-флеш проти натсового флеша у Стефана. Утім подібні успіхи були лише епізодичними. Сесія завершилася із перевагою Буракова у майже 60 тисяч доларів.

Загалом же за 7 795 із 50 000 запланованих роздач Stefan11222 відірвався від limitless уже на 229 070 доларів.