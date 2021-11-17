"Маленький монах" покарав маститих хайролерів і виграв майже 300 тисяч доларів

Чергова онлайн-битва товстосумів Super MILLIONS завершилась тріумфом несподіваного персонажа. Гравець із ніком «LittleMonk» уперше зіграв в турнірі за 10 300 доларів, куди відібрався через сателіт.

Свій шлях за 6-значними призовими голландець розпочав із відбіркового турніру за 1030 баксів і виконав місію повністю.

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На фінальний стіл "LittleMonk" вийшов із чиплідерським стеком, здолавши поле із майже 150 реєстрацій. Найменша виплата – трохи більше 46 тисяч доларів – "темну конячку" не цікавила. Цей приз, до слова, поїхав на банкрол єдиного за столом представника пост-радянського простору Костянтина Маслака.

А от чип-лідер сповна виправдовував свій статус в компанії серйозних регулярів. В 3-макс голландець, щоправда, дещо втратив контроль над ситуацією, але двічі повертав собі втрачені позиції. Зрештою, і у хедз-апі "LittleMonk" зіткнувся із труднощами. Вирішальну сутичку дебютант розпочинав із удвічі меншим стеком, аніж у його суперника.

Ним виявився маститий регуляр Фабіано "MarkyAurelio" Ковальскі. Бразилець, однак, грав зі спущеними рукавами, чого лише варта роздача, яка різко змінила розподіл сил у хедз-апі. Ковальські на флопі зрівняв ол-ін суперника лише із туз-хай. Перехопивши ініціативу, голландець уже перемогу не відпустив. Свої інвестиції "LittleMonk" примножив майже у 300 разів і виграв 298 113 доларів.