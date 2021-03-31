Максим "firfirov" Фіров: "Коли в турнірі є кубок – завжди б’юся за топ-1"

Ми продовжуємо знайомство з відомими та успішними гравцями PokerMatch. Сьогодні в рубриці "7 питань регуляру" – досвідчений турнірний боєць Максим Фіров. Він розповів про свіжу перемогу в топ-турнірі на серії Sunny PONT, як і чому вирішив професійно зайнятись покером та чим його приваблює PokerMatch.

1. Максе, давай одразу зі свіжих та приємних новин. На серії Sunny PONT ти вже виграв один кубок. PKO-турніри явно тобі до душі?

- Авжеж, непогано все складалося в тому турнірі. Вигравав навіть із АК проти двох тузів, але так тривало приблизно до стадії двох столів. А далі почалися обурливі переїзди, стек стрибав туди-сюди, і вже, знаєш, почав думати: ну ось, знову баббл-фіналки, ну що ж це таке! За фінальним столом був один ”пасажир“, якому складалося просто неймовірно. Виживав усіх буквально. От із ним і вийшли в хедз-ап. Вибити його було дуже важко, але впорався зрештою (Макс виграв турнір Daisy PKO і заробив понад 93,000 гривен - Авт.)

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2. Порядок денний під час серій міняється? Як узагалі ти будуєш свій день?

- В принципі, у мене зараз трохи помінявся режим. А так, ясна річ, в основному вночі граю, потім до обіду "роздупляюся", вирішую якісь сімейні справи і близько шостої-сьомої години вечора вже запускаю сесію. В середньому десь 10 столів граю паралельно. Намагаюся все ж таки в турнірах не "ребаїтись до талого", як багато хто любить. Стрибати в кінці реєстрації на 6 ББ не дуже вигідний варіант. Та буває, звичайно, що стриматися складно, і бажання "покарати" того, хто тебе щойно вибив, примушує натискати на кнопку ре-ентрі. Емоції!

3. Пам'ятаю, ти колись розповідав історію, що дружина попрохала привезти кубок із офлайн-турніру і ти виконав прохання. Для тебе трофеї важливі?

- Однозначно! Коли є щось, окрім призових, це завжди додає мотивації. Навіть скажу, що в якихось турнірах із великими призовими я міг би спокійно поділити за фіналкою, але коли за перемогу дають кубок - налаштовуюся грати тільки за перше місце. Цим, до речі, дуже приваблюють серії на PokerMatch. Завжди є якісь нагороди. Ще мотивує, коли, наприклад, є командний лідерборд. І ти нібито вже дуже втомився, граєш усі турніри, але все одно не здаєшся, щоб не підвести команду. Або ось іще приклад додаткового стимулу. Під час другого турніру "Мега КО" на форумі "Директора покеру" запустили "ласт лонгер". Вирішив у ньому зіграти теж і в результаті виграв гонку - вилетів на 18 місці, останнім з усіх, хто брав участь. Пересидів навіть Соляника (посміхається).

4. Ти досить успішно виступаєш у живих турнірах. Там тобі комфортніше, ніж в онлайні?

- Не сказав би. Є свої плюси у живої гри. Ти бачиш, як діє опонент у тій чи іншій ситуації. Наприклад, після твоєї ставки людина довго думає і потім відкрито викидає дві десятки. А потім, в іншій роздачі, він упевнено коллює - отже, там уже верхівка діапазону й немає сенсу блефувати. В офлайні важливо підмічати такі деталі. Але з іншого боку - крупних live-турнірів мало, а зараз геть немає, дистанцію не награєш. В онлайні у тебе набагато більший вибір і, відповідно, вищі очікування. Ну й тут теж дуже важливо підлаштуватися під гру опонента, хоча стратегія може постійно мінятися залежно від стадії турніру та суперників.



Максим Фіров. Фото: PokerMatch

5. Ти одразу став грати винятково турніри?

- Тривалий час суміщав турніри та кеш-гру. Більше того, кешем займався з тренером, награв неймовірну кількість рук. Розбирали роздачі, усі можливі слоти. Та й починав із кешу. Це було вже більше ніж 10 років тому. Однокласник товариша зібрав бригаду, видав кожному по $50, і ми повинні були місити йому рейк. Стратегія була проста - АК викидати не можна (посміхається). У підсумку в будь-якій ситуації з АК їхав на всі. Спочатку доїжджало, а потім везіння скінчилося, і я все успішно злив. Але сподобалося грати, почав потихеньку розбиратися. Взагалі я можу сказати, що мій перехід від "студента" до покериста був досить довгим та складним. Гадаю, десь років із два минуло, поки я, нарешті, вирішив займатися тільки покером.

6. Як ти ведеш свій банкрол-менеджмент?

- Чесно кажучи, виходить не так, як хотілося б. По-хорошому треба було би виводити якийсь відсоток від виграшів, але виводжу набагато більше. Сім'я, двоє дітей, там за садочок заплатити, там курточка порвалася. Коротше кажучи, на всякі життєві штуки постійно доводиться тягнути з банкролу. Ну й виходить, що іноді ти не можеш грати якісь турніри, які хотілося б грати.

7. Що порадиш початківцям?

- Дуже берегти банкрол. Це головне! Трапляються такі періоди, коли йде велика просадка і ти починаєш "пливти" психологічно. Здається, що все проти тебе, суцільні переїзди і все таке. Коли ти маєш фінансовий запас і можеш спокійно відіграти 1,000 турнірів - почуваєшся набагато спокійніше.