Успішний та неординарний покерист Максим Роньшин уже цього четверга, 29 жовтня, складе компанію на стрімі Владові Betman95 на каналі PokerMatch у Twitch. Поки ж про свої перемоги, спілкування з суперниками та любов до гри Макс розповів в інтерв'ю PokerMatch.

Максе, пригадуєш, як ти потрапив на PokerMatch?

З офлайну. На одній з живих серій PokerMatch UA Millions побачив рекламний стенд PokerMatch. Там реєстрували й навіть роздавали якісь грошенята. Я зареєструвався, але грати почав не одразу. З часом зайшов подивитися, що там до чого, і залишився. Знаєш, мені важливо отримувати задоволення від гри, естетичну насолоду. І тут я повною мірою це відчуваю. Дуже симпатичний софт, українська аудиторія, гра в гривнях, тож ти завжди легко можеш завести гроші та вивести виграш.

Виводити завжди приємно. Якщо не помиляюся, у тебе в активі є навіть перемога в "мільйоннику"?

Так, було таке. Намагаюся не пропускати жодних крупних турнірів і серій на PokerMatch. Поки що все непогано складається. Думаю, що вже виграв десь приблизно 800 000 гривень.

Солідно! За столами ти популярний. Подобається спілкуватися з гравцями?

Так, я люблю бути видимим. Для цього роблю собі яскраві аватарки. Мені подобається, щоб люди боролися зі мною. Авжеж, моя гра багатьом трохи "зриває мозок". Часто пишуть щось на кшталт: "Через таких, як ти, неможливо грати!" Іще смішить, коли опоненти розповідають, що я неправильно граю, але менше з тим, мій нік зазвичай нагорі списку призерів турнірів. При цьому є молодь, яка намагається осягнути премудрості гри. І в чаті, і в приваті питають про причини тих чи інших моїх дій. І ще я відмітив би, що останнім часом дуже зменшилась кількість лайки. Приємно спілкуватися.

У тебе величезний досвід гри в офлайні. Все ж таки тобі комфортніше грати онлайн чи вживу?

І там, і там є свої переваги. В київському офлайні за ці роки склалася чудова атмосфера. Багато гравців приходять пограти вживу не заради грошей. Змагання, спілкування та бажання спрямувати негатив у позитивне річище – ось їхні головні цілі. Буває, обіграєш людину на 8-2, вона тисне руку, бажає гарної гри.

В онлайні свої плюси. Наприклад, я граю вечорами, після роботи. Відкриваю 3-4 столи й можу паралельно робити свої справи. Скажу чесно, іноді відволікаюся, можу задвинути олл-ін на 50 бб, не розуміючи, для чого я це роблю. Концентруюся вже на фіналці. Ще в онлайні я можу реалізувати гіпер-гіпер-агресію – люблю "познущатися" над гравцями в Омаху (посміхається). Граючи онлайн, можна на повну насолодитися екшеном.

Багато гравців не хочуть "світитися", щоб суперники не знали, хто вони в реальному житті. Як ти до цього ставишся?

Це не про мене точно. Більше того, останнім часом так виходить, що з багатьма суперниками з онлайну я знайомлюся в реалі. І ці знайомства можуть бути досить корисними для моєї основної роботи. Виявляється, що це власники якого-небудь бізнесу, і з ними можна обговорювати співробітництво.

Як ти схарактеризував би поле гравців на PokerMatch?

Для себе я можу розділити їх на три категорії. Перші – це місцеві PokerMatch Pro, які у грі проти мене вже пройшли стадію "ненависті" й перешли у стадію "прийняття". Цей-о com4com відкриває 96% рук! Звичайно, його хочеться обіграти на двох будь-яких. Друга категорія - початківці, які відносяться до мене з повагою й цікавляться моєю грою. І третя – ті, хто грає красиво. Можуть запхати в блеф, витворити щось неймовірне. Це найцінніша категорія гравців - вони вміють грати в покер!

Для тебе покер – це спорт?

Це мистецтво! В ньому поєднується знання теорії, вміння адаптуватися до ситуації та "чуття гравця", яке дозволяє тобі грати творчо і при цьому бути "в плюсі" на дистанції.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко