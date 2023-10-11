Дружині на косметику – 25 000 доларів: аматор двічі заніс шестизначну суму в престижних турнірах
Джерело:Телеграм-канал Покерофф
Майкл Перскі, власник невеликого бізнесу у США, примудрився виграти два Main Event WSOP Circuit за півтора місяці. Чоловікові не стала на заваді майже щоденна робота.
Майкл Перскі, попри неабияке захоплення інтелектуальною грою, не може вважати себе покерним професіоналом. Каліфорнієць має невеликий бізнес, який власне його і годує. Але віднедавна хобі почало складати суттєву фінансову конкуренцію професії Майкла.
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Погодьтесь, виграти в покер 400 000 доларів лише за два місяці – вражаючий результат для аматора. Для початку Перскі посів друге місце в турнірі World Series of Poker Circuit за 600 доларів, що принесло американцеві майже 55 тисяч призових. Зазіхнув і на Головну подію WSOPC, і тут уже на звання віце-чемпіона не погодився. Перетворив бай-ін у 1 700 доларів на вражаючі 175 595 баксів.
Якщо у покері не здатен скинути карти, ніколи не виграєш. В першому турнірі я викидав багато пристойних рук. Двічі з батона позбувся AJ, ще й ручник дев’яток викинув. Але я також вірю в удачу – без неї турніри не виграють. Загалом ж я простий роботяга, який любить життя, – розповідає Майкл Перскі.
А ще чоловік відданий своїй справі, каже, не пропустив жодного робочого дня, попри те, що довелось наживо грати в покер по кілька годин на добу. Зрештою, свій серпневий успіх власник персня WSOPC повторив вже у жовтні. Відправився на офлайн-серію до Лінкольна, штат Каліфорнія, і захистив титул. Цього разу перемога у Головній події "кільцевого" турніру принесла Перскі 170 780 доларів.
Успіхи Майкла ну дуже до душі його дружині. Перскі, як і обіцяв, поділився зі своєю половинкою – віддав 25 000 доларів з першого тріумфу. Незабаром жінка отримає і другий, такий же транш. Частину подарунка місіс Перскі, натхненна результатами чоловіка, інвестує саме в покер.
Взагалі-то, моя дружина також збирається виграти Main Event WSOPC. Ось побачите, у неї вийде, – запевняє Майкл.