У першій серії року на PokerMatch розіграли понад 17 мільйонів гривень призових

У найбільшому українському румі PokerMatch завершилася масштабна Lockdown Series. В рамках серії визначили 52 чемпіони в найрізноманітніших турнірах і розіграли понад 17 000 000 гривень призових, які розділили між собою тисячі призерів!

Серія тривала аж 17 днів, впродовж яких відбулися понад 60 турнірів. Змагання зібрали загалом 50 033 входи. 6 794 гравців потрапили до зони виплат, а чемпіонські трофеї дістануться 52 покеристам.

Безапеляційно, найкращим гравцем Lockdown Series став стрімер PokerMatch та добре відомий своїми успіхами в українському румі Влад "betman95". Набравши фантастичну форму, Влад виграв загалом 6 трофеїв, при цьому 2 з них в останній день серії! Спочатку він завоював медаль в турнірі з PLO6, а згодом поставив масну крапку в Lockdown Series, вигравши і ключові змагання серії – Main Event PKO.



betman95

Мейн із Холдему, що відбувався у форматі прогресивного нокауту, зібрав 2 969 входів, а призовий фонд склав вражаючі 1 993 950 гривень. Попри таку кількість суперників, betman95 зумів прорватися на верхівку п’єдесталу, завоювати свій шостий трофей і вкотре довести, що саме навички відіграють у покері найважливішу роль.

Окрім Влада, ще 5 спортсменів (totta, jagazzz25, realrocknrolla, titamir, fastdecision) змогли завоювати по кілька трофеїв. А от найстабільнішим гравцем став kokitch88. Йому вдалося 124 рази пробитися у призи турнірів Lockdown Series!

Згаданий totta став найкращим гравцем у Китайський покер, заробивши майже 200 тисяч гривень. У Холдемі ж та Омасі, як ви здогадуєтеся, рівних не було betman95. Влад виграв загалом 596 103 гривні! Він же став і переможцем акції "Lockdown Series Турніроманія", за що отримав ще 50 000 гривень.

Загалом же в зону виплат "Турніроманіїї" потрапили топ-40 покеристів, кожен з яких отримав на власний рахунок мінімум 1 250 гривень.