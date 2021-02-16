Литовський політик сяде за покерний стіл заради благодійності

Відомий покерист, політик та бізнесмен Антанас Гуога (також відомий як Тоні Джі) викликав на дуель Філа Хельмута.

Антанас є доволі відомим політиком, він працював в Європарламенті, а зараз займає посаду в парламенті Литви.

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Окрім політики, Гуога працював менеджером у спортивних командах, він є підприємцем, але найбільше фанів литовець собі заробив, граючи в покер.

Під псевдонімом Тоні Джі він уже заробив більше семи мільйонів доларів призових у живих турнірах, ставши найуспішнішим покеристом в історії Литви.

Схоже, Антанас знайшов можливість поєднати дві сфери, в яких він активний: покер і благодійність:

Я би хотів зіграти хедз-ап проти Філа Хельмута, якщо подорожувати стане безпечно. Ми будемо грати Холдем з високими ставками, а весь профіт піде на благодійність. Хто зможе це організувати? Обов'язковою умовою є трансляція на телебаченні!

І Хельмут, і Гуога — яскраві, епатажні покеристи, які агресивно поводяться за столом, тому видовище має вийти на славу. Щоправда, наразі невідомо чи погодився Філ на пропозицію Тоні Джі.