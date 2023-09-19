Литовська сенсація: Владас Тамашаускас "розриває" турніри PokerGO Tour

Кілька днів тому у казино Aria у Лас-Вегасі стартувала престижна серія Poker Masters, де традиційно збираються найсильніші турнірні гравці з усього світу. Статус головної зірки раптово завоював Владас Тамашаускас.

У серії Poker Masters-2023 з'явився новий герой. До початку цих змагань литовського покериста Владаса Тамашаускаса мало хто знав за межами батьківщини. У Лас-Вегасі він набув статусу суперзірки буквально за лічені дні.

Читайте також "Тигр" українського покеру: Андрій Новак поклав до колекції титул Online Super Series XL

Литовець відзначився у трьох стартових подіях серії PGT Poker Masters. Двічі він став чемпіоном, а ще в одному турнірі посів 6 місце. У сумі це принесло Тамашаускасу понад 500 000 доларів. Всі турніри з бай-іном 10 000 доларів збирали від 87 до 114 входів.

Щоб заробити півмільйона доларів, литовцю знадобилося лише 4 дні. Це при тому, що йому за покерними столами протистояли такі сильні суперники як Алекс Фоксен, Ерік Сайдел, Ченс Корнут, Даррен Еліас та інші відомі гравці.

Владас Тамашаускас грає у живих турнірах з 2015 року, але "прорвало" його лише з кінця минулого року. До перемог на PokerGO Tour він побував за фінальними столами інших великих європейських серій WSOPE та EPT.

Тепер Владас Тамашаускас має дуже високі шанси на перемогу у лідерборді Poker Masters-2023. Переможцю вручається додатково 50 000 доларів та стильний фіолетовий піджак від PokerGO Tour.