Легендарний український покерист виграв в онлайні майже 100 000 доларів

Роман Романовський, який у 2019 році оголосив про завершення кар'єри, знову опинився на вершині турнірного покеру. Український гравець бере участь у престижній серії зимових турнірів в онлайні.

Усього за 10 років Роман Романовський побудував видатну кар'єру. За цей час український покерист виграв в онлайні понад 12 000 000 доларів. Виділити якусь одну перемогу українця важко. Він вигравав хайролерські турніри завойовував титули Triple Crown та був чемпіоном Європейського покерного туру.

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Роман Романовський неодноразово доводив, що є найкращим турнірним гравцем в Україні. Впевненість у своїх силах та здатність справлятися навіть з найважчими стріками українець неодноразово демонстрував під час різних парі та марафонів. Проти нього ставили такі легендарні гравці як "Lena900", "€urop€an" та "C.Darwin".

Тепер український гравець знову несподівано з'явився в онлайні. Під ніком "Eluaworshipper" Романовський перемогу в одному з турнірів зимової серії SUPER MILLION$ WEEK. Він обійшов 120 суперників, забравши головний приз 66 069 доларів.

Українець продовжив штурмувати серію. У Головній події, де було зроблено 7 039 входів, "Eluaworshipper" фінішував на 31 місці. Це принесло йому приз 28 444 долари. Таким чином менш ніж за тиждень Роман Романовський заробив майже 100 000 доларів.