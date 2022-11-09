Бізнесмен із Малайзії виграв браслет Світової серії покеру та понад 480 000 євро призових

На серії WSOP Europe у чеському Розвадові зіграно перший хайролерський турнір Platinum High Roller. Чинний чемпіон українець Андрій Любовецький знову змагався за столами, але відстояти титул не зумів.

На європейському етапі Світової серії покеру в чеському Розвадові визначився ще один володар золотого браслета WSOPE. Дводенний турнір із Холдему з бай-іном 25 000 євро виграв засновник серії Triton Пол Фуа.

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За свою кар'єру в покері малазійський бізнесмен заробив понад 26 000 000 доларів та змінив покерну спільноту завдяки унікальним турнірам для хайролерів в Азії. Пол Фуа часто грає у покер і сам, перемагаючи на найвищих лімітах, але ніколи раніше не здобував браслет Світової серії.

Виграти браслет WSOP – це зовсім інші відчуття. Я не очікував, що вдасться перемогти, у турнірі брало участь багато сильних гравців. Але ближче до кінця структура виявилася дуже швидкою – це підходить таким гравцям, як я, – заявив Пол Фуа.

Завдяки 63 реєстраціям призовий фонд Platinum High Roller склав майже 1 500 000 євро. У другий день пройшли 30 гравців, серед яких виявився й чинний чемпіон турніру українець Андрій Любовецький. Минулого року киянин виграв свій дебютний браслет WSOP у цьому ж закладі King's Resort, отримавши приз 518 430 євро.

Андрій Любовецький на турнірі WSOPE / Фото wsop.com

Андрій Любовецький цього разу теж зберігав непогані шанси. За підсумками першого дня український гравець збільшив стартовий стек більш ніж утричі. Проте конкуренція у хайролерських турнірах завжди дуже висока. Йому довелося змагатися з такими іменитими суперниками, як Даніель Негреану, Еспен Йорстад, Пол Фуа, Шон Діб, Тоні Джі, Даніель Дворесс та інші.

Андрій Любовецький зійшов із дистанції незадовго до зони ITM, посівши у підсумку 16 місце. За фінальним столом головним щасливчиком став 58-річний Пол Фуа. Він забрав золотий браслет WSOPE та 482 433 євро. Чергову покерну драму пережив Даніель Негреану, який після бед-біта зупинився на 4 місці.