У Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру: найцікавіші факти про WSOP

Наступного тижня у "місті гріхів" розпочнеться головний покерний фестиваль року. У 2023-му на Світовій серії покеру з'являться турніри нових форматів, а також розіграють рекордну кількість золотих браслетів.

Цьогоріч Світова серія покеру стартує 30 травня і триватиме до 18 липня. За столами у казино Horseshoe та Paris у Лас-Вегасі буде розіграно 95 браслетів. Напередодні головного покерного фестивалю наведемо 10 цікавих фактів про WSOP.

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Власники браслетів WSOP розкидані ледь не по всьому світі: золоту нагороду отримували представники 68 країн. Найбільше трофеїв зібрали американці;

За 53 роки на Світовій серії покеру розіграли понад 3 800 000 000 доларів призових. Торік загальний призовий фонд серії перевищив 350 000 000 доларів;

У 2022 році більшість браслетів вручали через службу доставки. Зі 198 нагород особисто в Лас-Вегасі їх отримали лише 88 гравців. Понад 100 браслетів "під'їхало" потім;

Першого чемпіона WSOP було визначено шляхом голосування. Учасники грали у кеш, а Джонні Мосс був обраний найкращим;

Перший в історії жіночий турнір було зіграно 1977 року з бай-іном 100 доларів. Він проходив у форматі Стад;

Рекордсменом за кількістю виграних браслетів WSOP є Філ Хельмут з 16-ма трофеями. У відсотковому співвідношенні це майже 1% від усіх розіграних нагород;

Браслет WSOP / Фото PokerNews