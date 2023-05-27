У Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру: найцікавіші факти про WSOP
27 травня 2023, 18:29Читать новость на русском
Джерело:gambling.com
Наступного тижня у "місті гріхів" розпочнеться головний покерний фестиваль року. У 2023-му на Світовій серії покеру з'являться турніри нових форматів, а також розіграють рекордну кількість золотих браслетів.
Цьогоріч Світова серія покеру стартує 30 травня і триватиме до 18 липня. За столами у казино Horseshoe та Paris у Лас-Вегасі буде розіграно 95 браслетів. Напередодні головного покерного фестивалю наведемо 10 цікавих фактів про WSOP.
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- Власники браслетів WSOP розкидані ледь не по всьому світі: золоту нагороду отримували представники 68 країн. Найбільше трофеїв зібрали американці;
- За 53 роки на Світовій серії покеру розіграли понад 3 800 000 000 доларів призових. Торік загальний призовий фонд серії перевищив 350 000 000 доларів;
- У 2022 році більшість браслетів вручали через службу доставки. Зі 198 нагород особисто в Лас-Вегасі їх отримали лише 88 гравців. Понад 100 браслетів "під'їхало" потім;
- Першого чемпіона WSOP було визначено шляхом голосування. Учасники грали у кеш, а Джонні Мосс був обраний найкращим;
- Перший в історії жіночий турнір було зіграно 1977 року з бай-іном 100 доларів. Він проходив у форматі Стад;
- Рекордсменом за кількістю виграних браслетів WSOP є Філ Хельмут з 16-ма трофеями. У відсотковому співвідношенні це майже 1% від усіх розіграних нагород;
Браслет WSOP / Фото PokerNews
- Філ Хельмут утримує ще один рекорд. Він єдиний, кому вдалося виграти Main Event WSOP та європейську версію Main Event WSOPE;
- Філ Айві має 10 золотих браслетів, але всі їх отримував за турніри у змішаних форматах або Омаху. Айві досі не завоював титул у турнірі з Холдему;
- Кріс Манімейкер – не перший, хто виграв Main Event через сателіт. Дебютантом був Том Макевей, який оформив свою перемогу у 1993 році;
- Золоті браслети на WSOP з'явилися у 1976 році. Єдиний раз їх не видавали 1982 року. Тоді чемпіонам вручали золоті годинники.