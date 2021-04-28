Лас-Вегас нанесе удар пандемії мільйонами доларів

Мекка грального бізнесу повертається у велику гру. Вже в кінці травня в Лас-Вегасі стартує перша велика «жива» серія після тривалої паузи. На кону – 16 мільйонів доларів, 10 з них – призовий фонд Головної події.

Main Event Wynn Summer Classic буде своєрідною відповіддю Головній події WSOP, яка цього року відбудеться восени. Бай-ін в турнір також обійдеться у 10 тисяч доларів, а баталії за титул триватимуть 8 ігрових днів – з 25 червня по 2 липня. У розпорядженні гравців будуть 40 000 фішок, блайнди зростатимуть кожну годину, а згодом – кожні 90 хвилин. У турнірі передбачений один ре-ентрі.

Читайте також: Американські журналісти вирушать у покерний тур, де розіграють мільйони доларів

Для тих, кому не по кишені івент з гарантією 10 мільйонів доларів, організатори пропонують на вибір більше 3 десятків турнірів з бай-інами від 400 до 3 500 доларів. Не обмежаться на Wynn Summer Classic і самим Холдемом. Серед опцій серії – турніри із пот-ліміт Омахи, Омахи хай-лоу, HORSE. В рамках фестивалю, який триватиме з 27 травня по 13 липня, відбудуться також турніри для жінок і літніх людей.