Купа грошей впала на голову: у США зірвали покерний джекпот майже на мільйон

В одному із покерних клубів Пенсільванії трапилась непересічна подія. Гравці на низькому кеш-ліміті за мить стали багатшими на кількасот тисяч доларів.

Відвідувачі одного із покерних клубів Пенсільванії мають поважний привід відкоркувати пляшку шампанського і не одну. За одним із кеш-столів зірвали Бед Біт Джекпот і заклад виплатив вісьмом спортсменам 905 622 доларів.

До теми Майже 1 000 000 доларів за хвилину: в Канаді впав шалений покерний Бед Біт Джекпот

Щасливу роздачу оформили власник каре тузів і найсильнішої комбінації в покері – переможець зібрав роял-флеш на рівері. Найбільше перепало, звісно, "невдасі" – Скот Томпсон, хоч і програв банк, отримав 40% від призового фонду Бед Біт Джекпоту, а саме 362 250 доларів. А от роял-флеш приніс Бренду Еносу 271 686 баксів. Не обділили й інших шістьох покеристів за цим столом. Кожен поклав до кишені по 45 281 долару.



Власники Бед біт Джекпоту / Фото PokerNews

Загальна сума, яку отримали покеристи, направду вражає. Утім вона далека від абсолютного рекорду Бед Біт Джекпоту, який коли-небудь фіксували в живій грі. В серпні цього року в одному із клубів Канади щасливі покеристи розділили майже 2 мільйони доларів.