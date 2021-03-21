Корнут дав перше інтерв’ю після того, як програв мільйон доларів

Наприкінці січня Ченс Корнут достроково перервав свій хедз-ап поєдинок з Філом Гальфондом.

Тоді Філ буквально каменя на камені не залишив від суперника, вигравши за 25 тисяч роздач майже мільйон доларів!

Корнуту знадобився час, аби прийти до тями, зализати рани і добряче помізкувати над причинами свого фіаско. Майже за два місяці після матчу американець дав перше велике інтерв’ю:

Коли я прийняв челендж, то був не в найкращій формі. Але мені багато в чому допомагали в роботі над грою, робили за мене розрахунки, а також допомагали з фізичними вправами і психологією.

Також Ченс зізнався чому вирішив скласти зброю:

Вирішив не догравати, бо побачив, як Філ підлаштувався під мою гру. У нього і без того була перевага наді мною, а з огляду на вже програні гроші, мінімальні шанси на камбек не варті додаткового ризику.

Як не дивно, навіть попри поразку, Корнут радий, що зіграв з Гальфондом:

Незважаючи на те, що я програв купу грошей, я все одно задоволений, що зіграв з Філом. Той обсяг знань і навичок, що я придбав, окупиться кілька разів в найближчі п'ять-десять років. Плюс, я скористався нагодою, щоб прорекламувати свою покерну школу.