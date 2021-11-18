Корай Альдемір – новий чемпіон WSOP Main Event та володар 8 мільйонів доларів

Німецький гравець Корай Альдемір вписав своє ім'я в історію переможців Головної Події Світової серії покеру поруч із легендарними Філом Хельмутом, Дойлом Брансоном та Джонні Ченом.

Неймовірне везіння супроводжувало впевнену гру Корая Альдеміра протягом усього турніру. Регуляр хайролерських турнірів та яскравий представник німецької школи покеру пробився за фінальний стіл у статусі чип-лідера та впевнено тримав перевагу до самого хедз-апу. Саме вищий рівень розуміння гри дозволив йому довести справу до перемоги.

Цікаво "Маленький монах" покарав маститих хайролерів і виграв майже 300 тисяч доларів

У хедз-апі Корай Альдемір опинився проти американця Джорджа Холмса – гравця-аматора з одним ITM у живих турнірах WSOP. Німець розпочинав дуель з дворазовою перевагою за фішками, але суперник сміливо блефував та навіть перехопив лідерство.

Я трохи нервував, коли втратив статус чип-лідера. Останні 5 – 6 днів видалися особливо напруженими. Вдавалося спати по 5 годин на добу. В останній роздачі я грав із планом чек-колити рівер. Холмс був здатний на блеф,

– розповів Корай Альдемір.

Вирішальна роздача трапилася у глибині 80 ББ. Альдемір наловив дві пари з флопа та зіграв чек-рейз. Холмс не викинув свою руку з двома овер картами, а на тьорні спіймав топ-пару. На чек Альдеміра після рівера Холмс вирішив запушити, припустившись фатальної помилки. Німецький гравець показав супернику дві пари та помчав святкувати перемогу до своїх друзів.

Корай Альдемір після останньої роздачі / Фото reviewjournal.com

Пейджамп між першим та другим місцем Головної Події був величезним. Джордж Холмс отримав 4,3 мільйона доларів, Корай Альдемір – 8. Загалом у турнірі було зроблено 6 650 входів.

Німецький гравець познайомився з покером у 16 ​​років. У 18 почав грати фріроли. До перемоги у Головній Події Корай Альдемір двічі був за фінальним столом турнірів WSOP, але зупинявся за кілька кроків від перемоги. Тепер його ім'я назавжди залишиться в історії Світової серії покеру.

Корай Альдемір виграв 8 мільйонів доларів / Фото reviewjournal.com ​