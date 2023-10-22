Кому тільки не винен грошей: зірка покеру зникне з радарів через суттєві борги

Виявляється, Том Дван чимало заборгував колегам по цеху. Скандальними деталями поділився ще один відомий покерист.

Люди, які давно цікавляться покером, не можуть не знати цього харизматичного персонажа. Томас "durrrr" Дван розривав кеш-гру ще 15 років тому і забронював за собою статус одного із найбільш потужних та впізнаваних гравців в покерному ком’юніті. Але зараз справи у 37-річного регуляра не найкращі.

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Том Дван – легенда. Але він не кращий гравець в покер, ніж я. До того ж, скоро ми не так часто будемо про нього чути. Він винен гроші дуже багатьом людям, – розповів Даг Полк.

Відомий гравець і покерний функціонер поділився цим компроматом під час спілкування зі своїми підписниками у мережі Reddit. Зважаючи на заплямовану репутацію Тома Двана, ця заява може цілком претендувати на правду.



Даг Полк / Фото PokerGO

Ще у 2009 році Дван запустив Durrr Challenge, пообіцявши заплатити 1,5 мільйона доларів тому, хто переграє його у хедз-апі у Холдем чи Омаху. Виклик, зокрема, прийняв Ден "Jungleman" Кейтс і сутичка виявилась для останнього прибутковою. На момент перерваного матчу через "Чорну п'ятницю" Кейтс плюсував близько 1 200 000 доларів.



Том Дван (зліва) та Ден Кейтс (справа)

Минуло уже 14 років, а Ден зумів вибити лише трохи більше половини боргу. Вочевидь, у Тома Двана, колись постійного учасника дорогих кеш-ігор, уже закінчились ресурси, а "Jungleman" далеко не єдиний, кому американець винен грошей.



Том Дван / Фото Triton Poker