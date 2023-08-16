Кольори перемоги: збірна України зі спортивного покеру презентувала нову форму

Незабаром українська збірна вирушить на змагання Європейського Кубку Націй в оновленому мерчі. У новій формі вишукано поєднуються сучасний стиль дизайну та державна символіка.

Національна збірна України зі спортивного покеру презентувала нову форму. У ній наші гравці боротимуться на Європейському Кубку Націй з матч-покеру. Нагадаємо, українці вже двічі брали "золото" на Світовому Кубку Націй.

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Вперше українська збірна перемогла у 2019 році, коли змагання проходили у Києві, а вже наступного року наші покеристи підтвердили статус чемпіонів, вдруге завоювавши трофей.

Тріумф збірної України у 2020 році / Фото uspf.org.ua

Основний колір нової форми збірної – темно-синій. На ній зображений Державний герб України, а також елементи прапору – горизонтальні смуги синього і жовтого кольорів. Торік Кубок Націй з матч-покеру проводився у Північній Македонії, де українська збірна не зуміла пробитися у фінальну частину турніру. У цьому році змагання прийматиме Польща.