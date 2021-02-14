Колишній футболіст "Реалу" програв 54 мільйони доларів за вечір

Опорний півзахисник збірної Данії та мадридського "Реалу" Томас Гравесен знайшов себе в іншому виді спорту — покері.

Брутальний хавбек запам’ятався футбольним уболівальникам жорсткою і безкомпромісною грою. Така манера "приклеїла" до гравця прізвисько "псих".

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Піком кар’єри Гравесена став сезон 2005/2006, тоді він був основним опорником мадридського "Реалу" та одним із лідерів збірної Данії.

Бутси на цвях Томас повісив у 2008 році. З того часу він практично не нагадував про себе. Але надокучлива британська преса все ж вивідала чим займається "псих" на "пенсії".

Виявляється, Гравесен живе в Лос-Анджелесі зі своєю другою половинкою, чеською моделлю Камілою Персе. Одним з улюблених хобі данця є покер. Власне, це вже стало професією Томаса.

Він активно "катає" кеш-ігри, нібито якось за один вечір програв 54 мільйони доларів! Щоправда, невдахою назвати Томаса язик не повернеться, адже навіть попри те фіаско, загалом Гравесен заробив покером уже більше ста мільйонів баксів!