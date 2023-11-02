"Супер Маріо": колишній футболіст Маріо Мосбек став зіркою дорогого покеру

У покер грають чимало відомих футболістів: Неймар, Піке, Агуеро, Макс Крузе. Проте найбільшого успіху за останній час досягнув австрієць Маріо Мосбек, який легко перемагає найсильніших хайролерів світу.

Маріо Мосбек завершив професійну кар'єру футболіста у 2017 році. Його останнім клубом був представник австрійської Бундесліги "Вінер Нойштадт". Рано покинувши спорт, 21-річний Мосбек відправився у кругосвітню подорож.

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Хлопець багато мандрував і грав у покер практично в кожній країні. Великих перемог не було, але ім'я Маріо Мосбека час від часу з'являлося у призових виплатах. Кар'єра австрійця розвивалася так швидко, що вже за кілька років колишній футболіст підкорював найвищі ліміти.

У минулому місяці Маріо Мосбек виграв титул у найпрестижнішому турнірі хайролерів в онлайні, отримавши понад 275 000 доларів. У хедз-апі він обіграв досвідченого покер-про Раміро Петроне. За тиждень після дивовижної перемоги австрієць прямує до Монте-Карло, де проходить популярна серія Triton Poker. Мосбек ще раз доводить, що по праву вважається одним із найсильніших хайролерів сучасності.

Маріо Мосбек зі своєю коханою Амандою / Фото triton-series.com

Маріо вийшов за фінальний стіл найдорожчого турніру Triton Invitational із бай-іном 200 000 доларів. У компанії справжніх покерних "важкоатлетів" він був чип-лідером. Австрієць впевнено проклав собі шлях до хедз-апу, але везіння та досвід у вирішальній битві були на боці американського професіонала Дена Сміта. Віцечемпіонство принесло Мосбеку 2 690 000 доларів призових.

На цьому він не спинився. Колишній футболіст таки виборов бажану статуетку Triton Poker. У турнірі Mystery Bounty з бай-іном 40 000 доларів австрієць знову потрапив за фінальний стіл і не залишив шансів суперникам. Разом із трофеєм він отримав 1 438 000 доларів. Місяць тому Маріо Мосбек заручився зі своєю коханою Амандою. У Монте-Карло він зробив чудовий подарунок їм обом.

