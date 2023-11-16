Оце так "баззер-бітер": баскетболіст з Австрії виграв у покерному турнірі 1 500 000 євро

Колишній професійний баскетболіст Макс Нойґебауер став новим чемпіоном Main Event WSOP Europe. Всього за кілька днів австрієць заробив одразу півтора мільйона євро.

Макс Нойґебауер – колишній спортсмен, який успішно перейшов у покер. Він грав у баскетбол на професійному рівні, викликався до молодіжної збірної Австрії. Однак проблеми з коліном змусили його завершити кар'єру та вирушити у світ покеру.

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Це не перший випадок, коли австрійські спортсмени показують клас за покерними столами. Нещодавно на серії Triton справжнім героєм для своєї країни став ексфутболіст Маріо Мосбек. У Монте-Карло він виграв понад 4 000 000 доларів.

Повертаючись до турніру Main Event WSOPE у Розвадові, крім Макса Нойґебауера за фінальним столом також був відеоблогер Ерік Тсай та професіонал з кеш-ігор Альф Мартінссон. Але українське покерне ком'юніті вболівало за представника своєї країни Руслана Волкова.

Руслан Волков / Фото PokerNews

На жаль, вирішальна стадія турніру для нього не склалася. Руслан розпочинав гру з одним із найкоротших стеків і відважно боровся впродовж 4-х годин. Українець мав усі шанси отримати середній стек, проте виставлення 10-10 в А-10 склалося на користь суперника з Литви Каспараса Клезіса.

Нагадаємо, що у цьому турнірі змагалися 817 гравців, а загальний призовий фонд Main Event WSOPE склав рекордні 7 761 500 євро. Руслан Волков оформив свій бест-кеш. За 7 місце український покерист отримав 193 000 євро.

У хедз-апі браслет розігрували Ерік Тсай та Макс Нойґебауер. Австрієць мав 3-разову перевагу за стеком і здобув перемогу завдяки хіроколу. Колишній баскетболіст забрав із собою головний трофей Світової серії покеру та 1 500 000 євро. Відеоблогер, окрім унікального контенту, отримав 891 00 євро.

