Кіна Інгленд рветься на покерний Олімп: за кілька місяців жінка виграла понад 600 тисяч доларів

Кіна Інгленд продовжує дивувати весь покерний світ. Цього разу американка обіграла 1 042 учасники Головної події Mid States Poker Tour і заробила 186 709 доларів.

Тепер не тільки Крістен Бікнелл, Марія Хо та Лів Боері можуть на рівних протистояти найсильнішим чоловікам-покеристам. Ще одна красуня зі світу покеру Кіна Інгленд продовжує впевнено збирати трофеї.

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Через 4 місяці після неймовірного успіху на WPT Venetian, де американка посіла 3 місце та виграла 448 755 доларів, Кіна Інгленд знову підтвердила свій рівень. Вона стада чемпіонкою Головної події Poker Tour Mid-States у Міннесоті.

Кіна Інгленд / Фото PokerNews

У турнірі з бай-іном 1 100 доларів жінка обіграла понад тисячу суперників, поповнивши свій банкрол ще на 186 709 доларів. Цього року Головна подія PTMS стала рекордною за кількістю учасників, тому перемога для Кіни Інгленд була вдвічі приємнішою.

Так, я вигравала кільце WSOP Circuit на Ladies Event і це було дуже приємно, але тепер я здобула дійсно велику перемогу. Тут серйозне поле та неймовірні гравці. Останнім часом я дійсно отримую задоволення від покеру,

– зазначила Кіна Інгленд.

Завдяки цій перемозі заробіток Кіни Інгленд в офлайні досяг позначки 766 378 доларів. Більшу частину з них вона отримала у 2021 році.