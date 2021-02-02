Канадський профі Дворесс заробив майже 300 тисяч доларів і перстень WPT

В онлайні фінішував монреальський етап Світового покерного туру (WPT). Останній турнір серії був присвячений пам’яті легендарного Майка Секстона, який покинув цей світ минулого року.

Змагання хайролерів із бай-іном 10300 доларів зібрали 125 входів і розтяглися на два дні. Ще на передфінальному столі у статусі головного фаворита закріпився Даніель Дворесс.

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Канадець сповна користувався перевагами найбільшого стеку, агресивно контролюючи увесь стіл. Без краплі удачі серйозний покерний турнір утім не виграєш, тож в ключовій роздачі перед фіналкою Дворессу посміхнулася фортуна. Він поставив ол-ін з баттона із А-6 та отримав кол від обох блайндів. Один показав 9-9, інший – К-К. Два тузи уже на флопі дозволили Даніелю вибити обох опонентів та стати безапеляційним фаворитом фінального столу. Свою перевагу канадець реалізував без очевидних труднощів. У хедз-апі він розібрався із американським регуляром, фіналістом WSOP Main Event 2018 Арамом Зобіаном.

За перше місце Дворесс отримав чемпіонський перстень та 294 тисячі доларів. Такі призові для Даніеля не в новинку. Загалом за кар’єру він виграв уже більше 15 млн доларів, а минулого літа став чемпіоном одного з турнірів WSOP Online, де заробив 1,5 млн баксів.