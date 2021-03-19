Канадська психолог заробляє тисячі доларів у покері

Щоб добиватися хороших результатів у покері, зовсім не обов’язково бути професійним гравцем. Живий доказ – канадська психолог Мері Падморефф.

Для неї покер – хобі, якому Мері присвячує вільний від основної роботи час і при цьому, періодично добивається успіху. Майже 20 разів канадка потрапляла до зони виплат у живих турнірах, вигравши загалом понад 28 тисяч доларів.

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Ще кращі справи у Падморефф в онлайні. В грудні Мері тріумфувала у турнірі з бай-іном 530 доларів, заробивши рекордні для себе призові 53 000 баксів. Днями ж психолог фінішувала другою в змаганнях онлайн-серії WPT 500.

Турнір, квиток у який коштував 265 доларів, зібрав 130 входів. За фінальним столом Падморефф, з-поміж інших, протистояв і українець Іван Кузів. Та він покинув змагання на сьомій сходинці з доробком у майже 800 доларів. Мері ж дісталася хедз-апу, де її суперником став успішний бразильський профі Юрі Дзівілевскі. Досвід цього разу взяв своє і переможцем став латиноамериканець, заробивши 7 800 доларів.

Мері Падморефф утім, навряд чи, дуже засмутилася, адже за друге місце отримала майже 4.5 тисяч баксів, що для гравця-любителя, безумовно, вагома сума. Цікавий факт, що з кожного виграшу Мері дарує своєму чоловікові 100 доларів, які він витрачає у популярній грі World of Tanks.