Історія покерної витримки: тайтовий стиль Крістіана Рудольфа приніс йому 485 тисяч доларів

Перший у новому році Super Millions із бай-іном 10 300 доларів подарував дебютну перемогу у флагманському турнірі Крістіану Рудольфу. У хедз-апі німець відіграв відставання за фішками від чип-лідера у 4 рази.

Головний онлайн-турнір тижня зібрав 240 входів, завдяки чому призовий фонд Super Millions склав 2 400 000 доларів. Гра за фінальним столом, куди вийшли 9 кращих гравців, була настільки динамічною, що вже через півтори години сталося перше виставлення у хедз-апі.

Мотивує Український стрімер розпочав 2022-й рік із найбільшої перемоги у кар'єрі

Паскаль Хартман розпочинав фінальний стіл із чип-лідерським стеком 111 ББ. Завдяки величезній перевазі за фішками австрієць постійно тиснув на увесь стіл. На стадії 6-макс у нього було фішок більше, ніж у всіх опонентів разом.

Коли у грі залишилися троє, ні Крістіан Рудольф, ні гравець із Росії "spaise411", як і раніше, не хотіли зв'язуватися з чип-лідером. Але як тільки Рудольф залишився віч-на-віч із Хартманом, почалася справжня битва.

У хедз-апі Крісу належало вирішити непросте завдання – відіграти 4-разове відставання за фішками. З цим він упорався за дві роздачі. Відчайдушна битва продовжилася ще на годину. У вирішальній роздачі обидва фіналісти зібрали флеш, але Крістіан Рудольф був старшим. У підсумку, відібравшись на турнір із сателіту за 525 доларів, німецький покерист виграв 485 000 доларів.