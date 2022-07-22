Цього року Світова серія покеру об'єднала тисячі професіоналів та любителів, які відчайдушно змагалися у казино Paris і Bally's у Лас-Вегасі, а також на онлайн-платформі у Неваді, Нью-Джерсі, Мічигані та Пенсильванії.

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За багатьма показниками WSOP 2022 став рекордним. Загальний призовий фонд 88 живих турнірів склав 333 362 004 долари. Це майже на 50 000 000 доларів більше, ніж у 2019 році, коли було встановлено попередній рекорд.

Середній призовий фонд турнірів – 3 788 205 доларів. Найдешевший бай-ін події – 400 доларів (Colossus NL Hold'em), а найдорожчий – 250 000 доларів (Super High Roller NLH). Комісія організаторів, зібрана у межах живих турнірів серії – 31 543 560 доларів.

У головній події WSOP 2022 взяли участь 8 663 гравці, а призовий фонд склав 80 782 475 доларів. Це другий за кількістю учасників Main Event в історії Світової серії покеру. До рекорду 2006 року не вистачило всього 111 гравців.

Також у межах WSOP зіграли 29 онлайн-турнірів. 13 з них було проведено для об'єднаного пулу гравців з Нью-Джерсі та Невади, ще 8 турнірів для Мічигану та Пенсільванії. З урахуванням онлайн-турнірів Світової серії покеру, загальний призовий фонд усіх 117 подій WSOP склав 348 001 777 доларів. Це майже на 100 000 000 більше, ніж торік.