Інновація від Метта Севіджа: виконавчий директор WPT пропонує новий формат турнірів без рівнів

Новий формат покерних турнірів скоро вийде у світ. Нововведення отримало назву Savage Average.

Шестиразовий претендент на включення до Зали слави покеру та виконавчий директор WPT, Метт Севідж, анонсує винайдений ним новий формат покерних турнірів, який відмовляється від традиційних рівнів збільшення блайндів. Як покерна спільнота відреагує на нього читайте далі.

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У цьому новому підході блайнди залежать від розміру середнього стеку та автоматично зростають, коли середній стек опускається нижче визначеного порогового значення Великого Блайнду.

Хто такий Метт Севідж Директор американських покерних турнірів і виконавчий директор світового покерного туру. Він судив понад 400 епізодів телевізійного покеру, що є рекордом, включаючи Світову серію покеру (2002 – 2004) і WPT (2002 – 2019). Він досі є технічним директором у Commerce Casino, Bay 101 і Thunder Valley Casino Resort .

Основні переваги цього формату:

Стійка глибина середнього стеку: Турнірний годинник стає зайвим. Пізня реєстрація закінчується за часовою межею, а не до певного рівня. Перерви можна робити до визначеного часу, а не до кінця рівня. Швидкість проведення колор-ап (виведення фішок маленького номіналу) для всіх гравців за столом.

Севідж також навів кілька інших переваг, які може запропонувати цей формат, коли писав про його майбутнє запровадження у соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

Як повідомляє Метт Севідж, нова концепція буде протестована в березні в казино Thunder Valley в Лінкольні. Подія з бай-іном 570 доларів пройде в рамках фестивалю WPT Rolling Thunder та з досить щедрою гарантією у 50 000 доларів.

Ідея Savage Average викликала певні дискусії в покерному товаристві, дехто хвалить цю ідею, але деякі ставляться до неї з обережністю, висловлюючи побоювання, що такий підхід може призвести до надмірної обережної гри і збільшення тривалості івентів.

Як і у випадку з будь-якою іншою новою ідеєю, ми отримаємо набагато краще розуміння, коли побачимо, як вона працює в реальних умовах і як покерна спільнота прийме цю концепцію. Вона може стати новим стандартом турнірного покеру або знайти своє місце в розкладі провідних покерних фестивалів у майбутньому.