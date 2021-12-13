Хто стане мільйонером: визначився фінальний стіл турніру за 10 300 доларів

Експерт PokerMatch Гліб Тремзін також ризикнув кругленькою сумою в турнірі з гарантією 5 мільйонів доларів. Російський регуляр до фіналки не дістався, але зумів потрапити у призи.

Тремзін пройшов солідну дистанцію із 693 входів і склав зброю на 42 місці, отримавши непоганий профіт – 32 636 доларів призових.

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А от кожен із учасників фінального столу собі уже гарантував щонайменше 149 тисяч доларів призових. Чемпіон ж отримає 7-значну виплату – 1 125 181 доларів. Найвищі шанси на титул у канадця Джефа Бервіка, який до топ-9 встиг накопичити 114 великих блайндів.

Буде за кого вболівати і представникам пост-радянського простору. За фіналку зачепився і Артур Мартіросян – 3-й стек, 69 ВВ – і Анатолій Філатов – 4-й стек, 47 ВВ. Цікаво, що Мартіросян дивом вистояв у турнірі, коли у грі залишалось ще 30 спортсменів. Росіянин камбекнув, маючи за спиною менше одного великого блайнда.

Чемпіон Super MILLIONS Week Main Event визначиться у вівторок пізно ввечері. Боротьба за мільйон стартує о 20:00 за київським часом.