Турнір в онлайні за 10 300 доларів зібрав найсильніших покерних регулярів у мережі. Нічого дивного – гарантований призовий фонд становив 3 мільйони доларів. Баталії тривали два дні, а за титул до останнього боролись визнані авторитети сучасного покеру.

Алексу Фоксену, який поки утримує звання найкращого офлайн гравця за версією Global Poker Index, судилось фінішувати п’ятим. Канадець отримав приз у розмірі 118 529 доларів. Натомість, Стівен Чідвік, який в останні роки також перебуває на провідних ролях, був близьким до загального тріумфу.

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Британець вийшов до хедз-апу, де більш як удвічі поступався за фішками чип-лідеру кіпріоту "blakjak19". Вирішальна дуель, утім, інтригою не потішила. Усе вирішилось у першій ж роздачі. Чідвік "влучив" у стріт з флопу із кишеньковими 6-4. Його опонент, однак, повірив у флеш-дро на одну карту і довершив комбінацію на рівері. Чемпіонові дісталось 344 407 доларів. Стівен Чідвік додав до банкролу 263 791 баксів.