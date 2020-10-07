Покеристка зуміла із зиском використати бонусні гроші й виграла джекпот на PokerMatch!

У покері, як і в житті, іноді трапляються справжні дива. Така історія сталася з харків'янкою Ольгою, яка грає в найбільшому українському румі PokerMatch. Крім баталій у Windfall-турнірах, дівчина намагається не пропускати акції на каналі "Директор покеру" й у чаті гравців покер-руму.

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Отримавши призи у черговому розіграші, покеристка інвестувала їх у звичну дисципліну, відкрила турнір з бай-іном 50 гривень… і побачила на своєму моніторі джекпот у розмірі 221 102 гривні!

Я була на роботі, відкрила чат гравців на комп'ютері та встигла отримати навіть два бонуси по 50 гривень. Перший виявився мимо, а з другого випав джекпот, — розповіла Ольга в інтерв’ю сайту PokerMatch. — Зазвичай я стежу за тим, яка сума випадає, а тут мене хтось відволік. Дивлюся, а там 200 тисяч!

В кінцевому підсумку наша героїня заробила за мить 72 755 гривень!

Знаєте, раніше мені взагалі здавалося, що мені ніколи не таланить. Увесь час потрапляю в якісь дивні історії. Зараз через карантин довго була без роботи, і взагалі все не дуже складалося. І, звичайно, цей бонус став дуже доречним! Я облишила негативні думки, й удача обернулася до мене! Хочу подякувати PokerMatch і окремо "Директору покеру" за те, що проводять стільки класних акцій і розіграшів і дають можливість перевірити свою вдачу. Дива трапляються!

Наразі сума джекпоту в турнірах Windfall перевищує 1 500 000 гривень. Хто знає, може саме вам пощастить наступного разу?

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