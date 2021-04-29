Грабіжникам, які обібрали покеристів, загрожує 20 років в’язниці

11 квітня неспокій у містечку Фербанкс, штат Аляска, посіяв інцидент, який змусив місцевих копів відкласти каву та пончики. Троє грабіжників увірвались в одне із помешкань і залишили без бай-інів учасників домашньої гри у покер.

Горе-злочинці до справи підійшли без належної підготовки – пістолети взяти не забули, а от про маскування не подумали, люб’язно позуючи перед відеокамерами. Зрештою, грабіжники злегка переоцінили фінансові можливості учасників покерних посиденьок. Ризикована справа принесла хлопцям усього лише 3 000 доларів.

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Для місцевих законів – це не аргумент, хлопців покарають дуже суворо. На Алясці такий злочин відносять до категорії А, відтак, кожному загрожує до 20 років ув’язнення і штраф у 250 000 доларів. Одному із представників банди його перспективи уже окреслили персонально. Поліція упіймала Антуйона Аразо, який уже побував за гратами у 2016-му. Двоє його поплічників продовжують переховуватись.