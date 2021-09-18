Голова Комісії з регулювання азартних ігор став жертвою шахраїв

Іван Рудий на своїй сторінці у Фейсбук написав, що нібито з його номеру телефону здійснюються фейкові дзвінки і вимагають гроші з учасників ринку.

Останнім часом відновились атаки на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Особливо, це стосується намагання скомпрометувати голову Комісії Івана Рудого. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Цікаво Покеристи зі всіх куточків України розіграють більше мільйона гривень в живому турнірі

"Незрозуміло, чи спрямована ця атака проти мене чи безпосередньо проти ринку, який поступово запускається в Україні, – відзначив чиновник. – Вкотре хочу наголосити: про жодні тіньові пропозиції або налагодження "схем" в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не може бути й мови. КРАІЛ працює над виробленням прозорих та внормованих процедур, які дозволять приносити кошти в державний бюджет і будуть влаштовувати бізнес".

Із офіційною заявою щодо провокацій проти КРАІЛ виступив Голова Громадської Спілки "Всеукраїнська Рада Гемблінгу" Антон Кучухідзе.

Голова UGC Антон Кучухідзе / Фото ukranews.com

Насправді, це атака на весь легальний ринок, індустрію, і, фактично, на кожного легального організатора азартних ігор. Тому що Комісія – це одна з частин легальної гральної індустрії. У ній, як і в будь-якій іншій економічній сфері, всі поєднані між собою з точки зору досягнення результату – держава та бізнес.

Також Голова UGС повідомив, що єдиний шлях цьому протистояти це – правильна комунікація із засобами масової інформації від усіх учасників ринку, а також захист, як юридичний, так і змістовний, для всіх досягнень легального ринку.

Провокації – чергове підтвердження того, що тепер багатьом не подобається, що, по-перше, зиск від легалізації отримує саме держава у вигляді наповнення бюджету, по-друге, гравці поступово припиняють користуватись послугами нелегалів і переходять до послуг легальних організаторів азартних ігор. Тобто, вони стають більш соціально захищеними. Й третє – шалений тиск держави на всіх нелегалів.