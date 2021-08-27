Голодний мільйонер "проковтнув" усіх суперників в престижному турнірі

Відомий представник тусовки хайролерів Тоні Джі вирішив взятись за власне здоров’я. Литовець просидів 2 дні лише на воді, а апогеєм виснажливої дієти стала перемога в живому турнірі на Кіпрі.

Серія Super High Roller Bowl розрахована на гравців із глибоким банкролом. Скажімо, участь у турнірі із Холдему 6+ обійшлась кожному із учасників у 25 тисяч доларів.

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А от у гроші судилось потрапити лише шістьом найкращим. Серед них Тоні Джі, який впродовж турніру продовжував боротись із зайвими кілограмами. Закинувшись курячим бульйоном і чашкою чаю з лимоном, товстосум довів справу до переможного кінця.

Розбірки у 6-мах тривали майже 5 годин, і досвідчений Тоні Джі неодноразово пропонував суперникам поділити. Але жадібність опонентів коштувала їм додаткового заробітку і престижного титулу. Тоні Джі зірвав солідний куш 382 500 доларів, і тепер має повне право потішити себе чимось смачненьким.