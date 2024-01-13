Голлівудська акторка за покерним столом: хто така Арден Чо

Корейсько-американська акторка, співачка та модель Арден Чо зіграла у покерному турнірі PGT Championship із призовим фондом 1 000 000 доларів. Селебріті здивувала іменитих суперників неймовірно впевненою грою.

Після турніру PGT Championship покерний світ обговорює не перемогу німецького професіонала Даніеля Смільковича, а його суперницю у хедз-апі Арден Чо. Сміливість дівчини, її впевнена поведінка перед камерами та професіоналізм викликали захоплення у багатьох суперників та глядачів.

Пізнавально Читай та вигравай: книги, які допоможуть розкрити секрети блефу в покері

Арден Чо була єдиною дівчиною з-поміж 53 учасників турніру. Втім, це не завадило голлівудській акторці показати блискучу гру та оформити власний рекорд призових у покері. За 2 місце вона отримала 200 000 доларів.

Хто така Арден Чо?

Арден Чо – 38-річна акторка, відома своїми ролями у серіалі "Вовченя" та нетфліксівському "Partner Track". Дівчина працювала моделлю та навіть виграла конкурс краси "Міс Чикаго" у 2004 році. Арден виросла у США у корейсько-американській родині.

Навчатися поїхала в Іллінойський університет на юриста, де знайшла своє справжнє покликання. Там вона вперше записалася на акторські курси, а вже через кілька років знімалася у рекламі, фільмах та серіалах.

Арден Чо / Фото pgt.com

Перший успішний кінематографічний проєкт Арден Чо – серіал "Вовченя". Небайдужі до співочого мистецтва могли чути її сингли та кавери, наприклад, на хіт Карлі Рей Джепсен "Call Me Maybe".

Любов до покеру

Арден познайомилася з покером під час навчання в університеті. Для неї це було хобі, яка переслідує її вже понад 20 років. Вона віддає перевагу кеш-іграм, а турніри грає тільки в офлайні. У 2022 році акторку вперше помітили за фінальним столом престижного турніру на серії PokerGO Tour. У події Wynn High Rollers Арден фінішувала сьомою, отримавши 30 000 доларів.

По-справжньому я граю лише тоді, коли не працюю або у відпустці. Мені подобається вирішувати складні завдання, читати суперників та розігрувати складні руки. Покер вабить мене найбільше своїм викликом, – розповідає Арден Чо.

Справжню славу та визнання у покерному світі дівчині приніс нещодавній турнір PGT Championship. У ньому брали участь ті гравці, які набрали найбільше очок у загальному рейтингу за підсумками всіх подій PokerGO Tour протягом року. Щоб додати інтриги, організатори запросили кількох любителів, серед яких опинилася й голлівудська акторка.

Арден Чо на турнірі WPT / Фото worldpokertour.com

У компанії хайролерів зіркова гостя сенсаційно пробилася за фінальний стіл, зустрівшись віч-на-віч із Даніелем Смільковичем, Леоном Штурмом, Даніелем Вейнманом та іншими іменитими суперниками. Навіть сам Філ Хельмут похвалив сміливу гру дівчини у компанії суперзірок покеру.

За фінальним столом Арден Чо виглядала дуже впевнено. Наприклад, в одній із роздач вона відкрила руку K-4 і отримала 3-бет від Смільковича, який мав Q-6. Взявши певний час на роздуми, вона подивилася на кубок, який стояв поруч, і поставила олл-ін. Німецькому покер-про нічого не залишалося, як викинути свої карти.

В іншій роздачі вона блискуче зорієнтувалася у ситуації проти іншого німецького професіонала Леона Штурма. Він спробував забрати банк за допомогою овербету на дошці Q-K-3-4-A. Арден Чо скинула свою руку 4-3 на жодній з вулиць, отримавши чип-лідерський стек.

Проте виграти бажаний трофей голлівудській акторці все ж не вдалося. У хедз-апі Арден Чо мала солідну перевагу над Даніелем Смільковичем, однак досвід суперника дався взнаки. Дівчина забрала 200 000 доларів, які стали її бест-кешем і, можливо, відкрили нову зірку покеру.

