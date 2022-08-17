Неймар у гонитві за покерною славою: гравець ПСЖ витратив 100 000 євро на участь у турнірі

На серії EPT у Барселоні змагалися покерні хайролери. Найдорожчий турнір серії з бай-іном 100 000 євро зібрав відомих професіоналів та бізнесменів, компанію яких розбавив зірковий футболіст Неймар.

Суперхайролерський турнір привернув увагу 63 гравців, які розігнали призовий фонд до неймовірної цифри – 6 112 260 євро. Глядачі з нетерпінням чекали на трансляцію фінального столу, але насамперед гравцям необхідно було вирішити, хто ділитиме величезний куш.

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За підсумками першого дня у топ-5 чипкаунта були відомі хайролери – Нік Петранджело, Артур Мартіросян, Даніель Дворесс, Девід Пітерс та Микита Бодяковський. Пристойно виглядав і найзірковіший "не покерист" Неймар, який розташувався на 9 рядку.

Учасники турніру фотографуються з Неймаром / Фото PokerNews

Під час другого дня реєстрація залишалася відкритою, а до кінця турніру було зафіксовано 16 повторних входів. Додатково "пожертвував" 100 000 євро Майкл Аддамо, не пожалкував грошей і Неймар. Бразилець навіть довше протримався у турнірі, ніж грізний австралієць, але теж покинув змагання ні з чим. Серед усіх лідерів першого дня турніру за фінальний стіл пробилися лише двоє – Петранджело та Бодяковський. Обидва були з найкоротшими стеками (7 і 19 ББ відповідно).

Білоруський спортсмен одразу опинився у центрі уваги. Уже в першій роздачі Микита Бодяковський виграв потрійний олл-ін із QQ проти AJ Ніка Петранджело та AK Тюна Мелдера. Петранджело першим покинув фінальний стіл. Ще через кілька роздач білорус зробив дивовижний хіро-кол проти Майка Вотсона та став чиплідером. Микиті витратив 2 картки таймбанку, щоб зробити кол на весь стек із другою парою.

Микита Бодяковський / Фото PokerNews

За фінальним столом Бодяковський грав із пов'язкою на руці у національних кольорах України. Можливо, вона стала його головним талісманом цього вечора. Білорус пробився до хедз-апу, де його опонентом став досвідчений Ерік Сайдел. Їх відчайдушна битва тривала близько 3-х годин.

Попри велику перевагу Микити на початку дуелі, лідерство кілька разів змінювалося, і в якийсь момент у білоруса залишилося всього 13 ББ. Ключовим стало виставлення, коли трійки Бодяковського встояли проти A5o, а у фінальній роздачі Сайдел запушив 11 ББ із кишеньковими дамами, але не зумів обіграти A4s.

Микита Бодяковський з трофеєм ЕРТ / Фото PokerNews

Микита Бодяковський вдруге виграє турнір за 100 000 євро у Барселоні. У 2018-му він заробив 1 650 300 євро, цього року приз за 1 місце складав 1 979 220 євро. 62-річний Ерік Сайдел також отримав дуже пристойну суму – 1 285 490 євро.