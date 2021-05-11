Фішки за "крипту": в Лас-Вегасі можна буде розраховуватись цифровою валютою

Мекка грального бізнесу незабаром повернеться до повноцінного життя після тривалого карантину. 24 червня свої двері уперше відчинить новозбудований "Resorts World Las Vegas", який пропонує своїм клієнтам нову цікаву фішку.

Сучасний комплекс намагається відповідати актуальним фінансовим трендам. Власники "Resorts World Las Vegas" співпрацюють із компанією Gemini – одним із лідерів на ринку криптовалют. Тож, своїм клієнтам новий заклад першим із місцевих казино пропонує опцію розрахунку за послуги за допомогою крипто-гаманця. Gemini гарантує гостям "Resorts World Las Vegas" абсолютну безпеку і зручність транзакцій.

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Послуга, щоправда, наразі не розповсюджується на ігрові дисципліни – потрібна згода від місцевої влади. Утім, творці ноу-хау обіцяють закрити і цю прогалину. Ще б пак, у новенькому казино закладу чекають чималого напливу клієнтів. Під гральну зону тут виділили майже 11 тисяч квадратних метрів, а для покеристів – три десятка столів.