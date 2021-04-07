Фіналіст Головної події WSOP стане за барну стійку

В 2011 році Сем Холден замахнувся на найпрестижніший покерний титул – британець пробився за фінальний стіл Головної події Світової серії покеру. Виграти браслет і 8,7 мільйона доларів Холдену не вдалось, але призових, які накопичив за кар’єру, цілком вистачило, аби відкрити власну справу.

Наситившись грою, Сем Холден попрощався із професійним покером і відкриє власний паб у Кентербері. Хлопець придбав за 360 тисяч фунтів веганський заклад "Монумент", де планує розливати справжній ель. Після ремонту і відкриття, власник особисто стане за барну стійку і буде обслуговувати своїх клієнтів.

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Оглядаючись назад, у 2011-й, сьогодні Сем Холден міг собі дозволити і мішленівський ресторан. Однак, британець першим покинув фінальний стіл WSOP Main Event, задовольнившись виплатою у 782 115 доларів. Виліт Холдена забезпечив пейджамп українцю Антону Макієвському, який вилетів на восьмому місці, але уже в статусі доларового мільйонера. А от світову покерну корону того року приміряв німець Піус Хайнц.