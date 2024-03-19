У зірки покеру Філа Айві "поцупили" престижний титул на рівері

Американець втретє потрапив за фінальний стіл під час корейського етапу серії Triton Poker, але знову залишився без трофею. Перемогу в турнірі з Омахи святкував один із найбільш успішних китайських турнірних гравців Дінг Біао.

Філ Айві, Патрік Антоніус, Оле Шеміон, Стівен Чідвік та Пол Фуа. Усіх цих статусних покерних зірок зібрав фінальний стіл 15-го за ліком турніру серії Triton Poker в корейському Чеджу. Утім жодній з перелічених зірок не дістався головний приз і трофей з Пот-Ліміт Омахи.

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Турнір з бай-іном 52 000 доларів зібрав 84 входи і 4 200 000 доларів призових, а чемпіонові світили семизначні призові. Незважаючи на зірковий склад фінального столу, за яким зіграли семеро найкращих, найвищі шанси на перемогу були у китайського регуляра Дінга Біао, який накопичив 51 великий блайнд перед вирішальним етапом івенту. Зрештою, розмір таки мав значення.



Учасники фінального столу турніру з Омахи / Фото Triton Poker

Із суцвіття покерних селебретіс лише Філу Айві вдалось до останнього конкурувати із чип-лідером. Однак, і фортуна цього вечора була на боці китайця. В заключній роздачі американець виставився на флопі із флеш-дро, яке закрилось на наступній вулиці. Шанси Айві на перемогу зросли до 90%. Утім підступний рівер – четвірка – перетворив дві пари Біао на фул-хауз.

Перемога над Філом Айві для мене дуже особлива. Це найвеличніший гравець усіх часів. Насправді мені дуже сильно складалось, добре заходила карта, – так скромно оцінив свій успіх Дінг Біао.

"Золотий Тритон", який дістався китайцю, організатори оцінили у 1 107 000 доларів призових. Завдяки цьому успіху китаєць піднявся на третє місце серед найбільш успішних МТТ-гравців з Піднебесної. В його активі тепер загалом понад 9.2 мільйони доларів призових за кар’єру.



Дінг Біао / Фото Triton Poker

1. Дінг Бяо – 1 107 000 доларів призових

2. Філ Айві – 755 000

3. Джеред Блезнік – 490 000

4. Пол Фуа – 401 000

5. Стівен Чідвік – 317 000

6. Оле Шеміон – 247 000

7. Патрік Антоніус – 200 000

Елтон Цанг дочекався свого шансу на Тритоні

Представник Гонконгу Елтон Цанг став чемпіоном найдорожчого турніру етапу Triton Series, що триває у корейському Чеджу.