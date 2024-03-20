Не повторювати вдома: Філ Лак провернув дорогий блеф і переміг

Зірка покеру не змушує нудитись глядачів популярного шоу High Stakes Poker. В останньому епізоді Філ Лак в епатажному стилі ризикнув грубими грошима і виграв солідний банк.

П’ятий епізод 12-го сезону High Stakes Poker запам’ятався кількома крутими роздачами і, звісно, розіграшем вражаючих банків, вартістю у сотні тисяч доларів. Філ Лак, який повернувся у шоу після 13-річної перерви, також не залишив глядачів без екшену.

До теми Грошей забагато не буває: Ендрю Робл розриває суперників на High Stakes Poker

В одній із роздач "Unabomber", відправив башту із доларових пачок в ол-ін лише із А-хай. Лак ризикував 167 000 доларів на флопі 3-2-8 (веселка) із А-Ко, тоді як у його опонента Сантоша Суварни була сильніша комбінація – кишенькові 9-9. Утім індіанець, зважаючи на зухвалий вираз обличчя суперника, на відповідь не відважився.



Сантош Суварна / Фото PokerGO

Суварна, зрештою, став головним невдахою вечора. Взяти хоча б цей кулер, який коштував Сантошу більше сотні тисяч доларів. Жан-Робер Беланд із А-6о зібрав фул-хауз уже на флопі А-6-А. У Суварни, який озброївся А-Jо, шансів відскочити було небагато. На тьорні та рівері вийшли бланкові 7 і 2, відтак індіанець проплатив американцеві усе до останнього центу.



Ендрю Робл / Фото PokerGO

А чип-лідером 12-го сезону залишається Ендрю Робл, який розпочав сесію майже із мільйоном доларів за спиною. Американцю гроші, схоже, дуже тиснуть на кишеню, от він і вирішив частини виграшу позбутись. Із найнижчою парою – четвірками – Робл спробував вибити із банку Брендона Адамса, але той із парою вісімок (тертя пара) відважився на хіроу-кол і забрав смачний банк у 325 300 баксів.