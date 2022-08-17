Покерний матч за 1 600 000 доларів: Філ Хельмут зіграє хедз-ап із Джейсоном Куном

Після відмови Скотта Сівера грати хедз-ап із Філом Хельмутом у межах популярного шоу High Stakes Duel, вакантне місце суперника посяде Джейсон Кун. Дату дорогої покерної битви оголосять найближчим часом.

У травні Скотт Сівер програв Філу Хельмуту хедз-ап із бай-іном 400 000 доларів. Після несподіваної відмови Сівера від чергового раунду дуелі організатори шоу почали шукати йому заміну. Серед можливих суперників розглядали Філа Айві, Еспена Йорстада та Дена Кейтса.

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У підсумку опонентом Хельмута стане Джейсон Кун – один із найвідоміших хайролерів та постійний учасник дорогих ігор в офлайні, де він має 38 000 000 доларів призових. Хедз-ап, який планувався на 22 серпня, перенесли, але нової дати організатори поки що не назвали.

У третьому сезоні шоу High Stakes Duel Філ Хельмут обіграв журналіста Ніка Райта (хедз-ап за 50 000 доларів), а потім провів два матчі з Томом Дваном – перший програв (за 100 000 доларів), другий виграв (за 200 000 доларів). Далі поразки зазнав Скотт Сівер, який збирався грати повторно. Тепер його місце посяде Джейсон Кун.

За правилами High Stakes Duel Хельмут може забрати гроші тільки тоді, коли виграє 3 матчі поспіль. Якщо він переможе Джейсона Куна, черговий сезон шоу завершиться. А якщо Кун його обіграє, то доведеться грати ще раз, але вже за 3 200 000 доларів. У перших двох сезонах шоу Хельмут всуху обіграв Антоніо Есфандіарі та Даніеля Негреану.