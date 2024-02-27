Солодкий рівер: Ендрю Робл виграв величезний банк у покерному кулері

В крайньому епізоді популярного шоу "High Stakes Poker" було на що подивитись. Чого лише варта роздача за участі Енді Робла і його тезки Сессона, в якій переможець забрав 363 100 доларів.

Відоме покерне шоу High Stakes Poker продовжує збирати шалені рейтинги завдяки фантастичним банкам, які виграють зірки інтелектуальної гри. Другий епізод 12 сезону порадував щонайменше двома крутими кулерами.

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У грі, яка точилась на лімітах 200/400 доларів, під прицілом фортуни опинився "Ендрю", адже гравців із цим іменем за столом виявилось аж троє. Спочатку дилер здав мертвий кулер, нагородивши Ендрю Пачеко сетом дам на флопі, а його тезка Сессон на цій же вулиці зібрав сет валетів. Сутичка закінчилась очікувано – Пачеко забрав велетенський банк у 365 000 доларів.



Дженіфер Тіллі / Фото PokerGO

На цьому розбірки американських Андріїв не закінчились. Ендрю Роббл із кишеньковими сімками побачив рівер мрії на дошці 10-6-J-J-7. Його опонент Ендрю Сессон із 8-9 зібрав на останній вулиці стріт, а у тезки виявився фул-хауз. Ще один величезний банк у 363 100 доларів поїхав до скарбнички Ендрю Роббла. Саме останній завершив епізод із найбільшим стеком, на його боксі виявилось 731 100 доларів. Далі буде.