Експерт PokerMatch Гліб Тремзін на шляху до бест кешу: скільки може виграти покерист

Гліб Тремзін вийшов на передфіналку турніру Main Event Winter Series-L з бай-іном 530 доларів. З-поміж 3 936 учасників у грі залишається лише 16. Переможець отримає понад 280 000 доларів.

Нещодавно PokerMatch продовжив співпрацю з відомим регуляром. Тепер ММТ-експерт своїм прикладом показує, як потрібно грати великі турніри.

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Гліб Тремзін уже гарантував собі майже 7 000 доларів. До топ-16 він пробився з другим стеком. Саме роздачею експерта PokerMatch завершився другий день події Winter Series-L. Гліб виставився на префлопі з АQs та переграв QQ опонента.

Я готовий до топ-1! Попрацював над різними фт спотами, на супер упевненості залечу сьогодні на продовження турніру!,

– зазначив Гліб Тремзін.

Фінальний день події стартує сьогодні, 11 січня, о 20:00. Традиційно Гліб буде стрімити свою гру у прямому етері на каналі ДДХ. У разі перемоги Тремзін отримає 281 381 доларів, що може стати бест кешем гравця в онлайні.