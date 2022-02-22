Двоє українців потрапили за фінальний стіл статусного покерного турніру

Черговий Sunday Million, який є одним із найбільш популярних турнірів в онлайн-просторі, міг цілком завершитись перемогою українця. У топ-9 івенту із кілополяною зіграли одразу двоє представників синьо-жовтого прапора.

Незважаючи на подвійне представництво, жоден із українці не потрапив до призової трійки Sunday Million, але і "VALIK913" і "vocminog" непогано примножили власні інвестиції у 109 доларів.

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Гравець із ніком "VALIK913" замкнув топ-9 і отримав 8 тисяч доларів призових, виплата "vocminog" за п’яте місце становила 29 тисяч доларів. Зірок із неба за фінальним столом не хапав бразилець Жоао "lo-fi dream" Леао, який боротьбу на вирішальній стадії розпочав із найкоротшим стеком. Але у покері дива трапляються.

Жоао Леао спочатку подвоївся, вигравши виставлення із AQ проти AJ. Домінація рук суперників допомогла бразильцю виграти ще два солідних банки – A9 проти A7 і 88 проти 77, відтак саме "lo-fi dream" очолив чип-каут перед фінішним ривком. Заключних двох суперників Жоао Леао прибрав за якихось 20 хвилин і оформив свою другу перемогу в Sunday Million. Що цікаво, як і 2 роки тому, бразилець отримав 108 тисяч доларів призових.