Двоє покерних мастодонтів були близькими до завоювання браслету WSOP

Світова серія покеру в Лас-Вегасі набирає обертів. Позаду один із найдорожчих турнірів за 25 000 доларів, де непогано проявили себе Філ Хельмут та Даніель Негреану.

Івент номер 2 привабив увагу, насамперед, хайролерів-універсалів. Окрім солідного бай-іну у 25 000 доларів, покеристам довелось озброїтись майстерністю в 5 різновидах гри, які об’єднує дисципліна H.O.R.S.E.

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Участь у турнірі виявилась по кишені 78 учасникам, а баталії розтяглись аж на 3 ігрові дні. У підсумку, лише 12 найкращих виправдали свої інвестиції, зокрема, відомі ветерани Девід Беньямін, Карі Катц, Філ Хельмут та Даніель Негреану. Останньому судилось стати бабл-боєм фінального столу, виграш Негреану склав 46 тисяч доларів.

Переможець турніру Ессе Кляйн / PokerNews

А от найтитулованіший покерист в історії Світової серії Філ Хельмут протримався значно довше. До завоювання 16-го в кар’єрі браслету американцю забракло 5 кроків – 95 329 доларів призових. Натомість, його співвітчизник Єссе Кляйн довів справу до кінця. Американець приміряв свій перший в кар’єрі браслет WSOP, вартістю у 552 182 доларів.