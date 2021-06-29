Двоє мільйонерів влаштували сварку в соцмережах

Впродовж пандемії хедз-ап челенджі стали чи не головним заняттям для багатьох зірок покеру.

І попри те, що COVID-19 вдається перемагати, а гравці усе активніше повертаються до живої гри, все ж про дуелі один на один вони не забувають. Учасниками чергового такого челенджу мало не стали найуспішніший турнірний гравець в історії Брін Кенні (56 мільйонів доларів кар’єрних виграшів) та один із найпомітніших та найгучніших членів покерної спільноти Даг Полк.

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Усе почалося з невинного здавалося б привітання із Днем батька, яке Кенні виклав у себе в Твіттері. Заодно, в цьому дописі, він вирішив прорекламувати власні покерні курси, обізвавши при цьому більшість інших подібних продуктів сміттям.

Полк, який теж вчить людей грати у покер, не зміг пройти повз таке і охрестив курси Бріна "повним відстоєм". Після цього хлопці, звісно, взялися щедро поливати один одного брудом. Дійшло до того, що Кенні обізвав Полка "вівцею у хедз-ап Холдемі". Тут Даг і запропонував опоненту відповісти за власні слова. Мовляв, якщо я така вівця, то давай зійдемося у хедз-апі, поставивши на кін по 1 млн доларів.

Брін Кенні утім виклику не прийняв, заявивши, що для нього такий челендж порожня втрата часу, а Полк – просто клоун. Тож поки матчу не буде, але знаючи настирність Дага, надії втрачати не варто. Із Даніелем Негреану йому теж не одразу вдалося домовитися про дуель.