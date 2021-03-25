Двоє американців пішли на мирову та розділили пів мільйона доларів призових

Покерист зі Сполучених Штатів Америки Віл Джойнер вперше в житті виграв шестизначну суму призових.

Серію The Wynn Spring Classic приймав Лас-Вегас. Наймасовішим та одним з найдорожчих став турнір з Безлімітного Холдему.

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Бай-ін у нього коштував 1600 доларів. 1251 вхід гарантували солідний призовий фонд — більше 1,8 мільйона баксів!

За три дні виснажливої боротьби гравці настільки втомилися, що турнір завершився дещо достроково, без вирішального хедз-апу. Віл Джойнер та Джо Вайсман уклали угоду.

Вайсман заробив 230 тисяч доларів, а Джойнер — 243 тисячі доларів та статус чемпіона!

Цікаво, що цим тріумфом Віл вдвічі перевершив увесь свій сумарний заробіток у живих турнірах! Щодо Джо, то він завдяки вдалому виступу в Лас-Вегасі довів суму своїх призових за кар’єру до позначки у 3,5 мільйона баксів.