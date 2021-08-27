Дван перервав переможну серію Хельмута в шоу High Stakes Duel

Нагадаємо, Філ виграв сім стартових хедз-ап поєдинків, заробивши в сумі 750 тисяч доларів. Жертвами американця стали Антоніо Есфандіарі, Даніель Негреану та Нік Райт.

Експерти називали Тома найскладнішим суперником Хельмута. Ба більше, саме Дван був фаворитом цього принципового матчу титанів.

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Попри прогнози експертів, дуель краще розпочав Філ. Він тиснув на суперника, залишивши його із п’ятою частиною стеку.

Близько години знадобилося Томові, аби освоїтися і розпочати камбек. Він не лише повернув власний стек, але й вирвався у лідери.

У вирішальній роздачі дві пари Двана перемогли пару тузів Хельмута. Найімовірніше, Філ спробує взяти реванш. Суперники поставлять на кін по сто тисяч доларів. Тож на прихильників покеру чекає ще одна серія культового протистояння.