На PokerMatch стартувала крута гонка для кеш-гравців! Призи отримають 240 покеристів.

PokerMatch продовжує парад осінніх акцій. Цього разу шанувальники покерних кеш-марафонів отримали можливість показати себе у рейк-гонці з призовим фондом 2 000 000 гривень!

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Боротьба в "Двох лимонах" триватиме до 2 листопада, і в ній візьмуть участь гравці кеш-столів з Холдему й Омахи на лімітах від 0,5/1 грн. Всі спортсмени будуть розділені на ліги залежно від поточного ліміту, й у кожній з них буде розіграно від 50 000 до 200 000 гривень за два тижні.

Правила дуже прості: потрібно набирати очки за кожну рейкову роздачу та потрапляти у топ-15 найуспішніших "гонщиків". Кожен із них отримає гарантований приз, а переможець "старшого" лідерборду збільшить свій рахунок на 44 000 гривень!

Зверніть увагу! В кожному з "Лимонів" потрібно реєструватися самостійно!

Про детальні умови акції можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.

Повний список всіх акцій жовтня можна побачити тут.

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкращих подіях осені!

Пийте чай з лимоном і грайте в покер, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!