Досягнення покеристів, які потрапили до Книги рекордів Гіннеса

За всю історію покеру чимало гравців неодноразово кидали виклик один одному, але найбільші досягнення знайшли своє підтвердження у Книзі рекордів Гіннеса. Перед Новим 2022 роком згадуємо найголовніші з них.

Нещодавно Альберт Солаль "вписав" чергове покерне досягнення до Книги рекордів Гіннеса. Французький стрімер безперервно грав в онлайні 30 годин поспіль, перевершивши рекорд Тома Маасвінкела з Нідерландів, марафон якого тривав 24 години.

Цікаво Зухвалий американський покерист пообіцяв втерти носа легенді

В історії покеру є ще чимало досягнень, які назавжди залишаються на сторінках Книги рекордів Гіннеса. Зокрема, у 2009 році інший французький покерист, зірковий Бертран "Elky" Гроспельє впродовж години спромігся грати в онлайні одночасно за 62-ма SnG столами. Він завершив сесію у плюсі, нехай і на скромні 23,6 долари, що дозволило рекорду знайти офіційне підтвердження.

Бертран "Elky" Гроспельє / Фото pokeristby.ru

У 2010 році Джо Када потрапив до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший переможець Main Event WSOP. У віці 21 року і 357 днів хлопець виграв золотий браслет Головної події Світової серії покеру та збагатився на 8 547 042 доларів. Перевершити це досягнення буде надзвичайно складно, адже у WSOP можуть виступати гравці віком від 21-го року.

Джо Када / Фото poker-shkola.ru

14 548 роздач – це рекордна кількість зіграних рук в онлайні за 8 годин. Досягнення встановив Ренді "nanonoko" Лью у 2012 році. Він грав у кеш одночасно за 25-40 столами. Оскільки свою сесію завершив у незначному плюсі, рекорд офіційно зареєстрований.

Найдовша сесія "живого" покеру складає 124 години. Рекорд цьогоріч підкорився гравцю-любителю Заку Генслеру, який посунув з престолу відомого професіонала Філа Лаака. Той ще у 2010 році безперервно грав за кеш-столами 10/20 доларів протягом 115 годин.

Зак Генслер / Фото pokerfirma.com

Найбільший призовий фонд онлайн турніру з покеру складає 27 559 500 доларів. Сталося це на WSOP Online Main Event у 2020 році.

Найдовший безперервний покерний турнір в офлайні тривав 48 годин і 55 хвилин. Manila Iron Man Poker Challenge проходив на Філіппінах у 2013 році, а переможцем тієї виснажливої події став американець Деймон Шуленбергер. Йому вдалося заробити 18 240 доларів.

Гра у покер на роздягання / dailyhawker.com

Подія, яка привернула увагу широкого загалу та в підсумку стала надбанням Книги рекордів Гіннеса – це гра у покер на роздягання. Ірландська компанія Paddy Power жартома оголосила про намір провести такий турнір 1 квітня 2006-го року. Бажаючих відгукнутися було чимало, тому ідею реалізували у Лондоні завдяки турніру World Strip Poker Championship. 196 учасників у процесі гри позбуватися одягу, а переможцем цієї події став 32-річний письменник Джон Янг, який отримав 10 000 фунтів призових.