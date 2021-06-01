Дорогу покеристкам: жінки не хочуть миритись із роллю статисток в інтелектуальній грі

Лише 5 % – приблизно такою є жіноча частка у глобальному покерному суспільстві. Лідери "Покерної Ліги Націй" – найбільшої організації, яка займається популяризацією гри серед жінок, запустили чергову ініціативу, аби підняти цей мізерний відсоток.

PLON (Poker League of Nations) прагне взяти під своє крило молодих жінок віком від 18 до 29 років і готувати нові кадри для професійного заняття покером. Окрім власне навчання, організація хоче активно співпрацювати зі ЗМІ, аби ініціатива набула широкого розголосу. Задля реалізації задуму PLON залучила найкращі кадри.

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Розкруткою і навчанням в рамках "PLON Rising" займатимуться відомі сучасні покерні про Марія Хо та Лексі Гейвін. Свою лепту також внесуть письменниці – Марія Коннікова і Аманда Ботфелд. А справжнім натхненником для студенток буде Барбара Енрайт – єдина покеристка в історії, якій вдалось зіграти за фінальним столом WSOP Main Event. В 1995 році американка фінішувала п’ятою у найпрестижнішому покерному турнірі, загалом виграла 3 браслети WSOP і потрапила до "Зали слави покеру".